Zamana meydan okuyan Mine Tugay’ın bakım sırrı ortaya çıktı! Takvim’e formülünü açıkladı

ATV'nin iddialı dizisi "Can Borcu"nda Emel karakterine hayat veren Mine Tugay, oyunculuğu kadar zamana meydan okuyan fiziğiyle de konuşuluyor.
ATV'nin iddialı dizisi "Can Borcu"nda Emel karakterine hayat veren Mine Tugay, oyunculuğu kadar zamana meydan okuyan fiziğiyle de konuşuluyor.
Tugay'ın evdeki üç basit malzemeyle hazırladığı doğal cilt maskesi sosyal medyada yıllar sonra yeniden gündem oldu.
Güzel oyuncu güzelliğinin şifresini TAKVİM'e açıkladı. Tugay, "Bal, zerdeçal ve limon suyunu karıştırıp bol mineralli maske yapıyorum." dedi.
Bu üçlü, ciltteki matlığı gideriyor, parlaklık kazandırıyor ve doğal bir gençlik etkisi yaratıyor. Tugay ayrıca zihinsel denge için yoga yapmayı da ihmal etmiyor.