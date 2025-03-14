Hazar Ergüçlü’den evliliğe yeşil ışık!

Hazar Ergüçlü, önceki gün Bebek'teydi. DJ Artz ismiyle tanınan Efe Çelik ile birlikte olan Hazar Ergüçlü, "Bir yıldır beraberiz. Nasıl yakalanmadık anlamıyorum. İş programı yoğun dışarı çıkmıyorum" ifadelerini kullandı. Oyuncu, "İlişki nasıl başladı?" sorusuna, "Bana ilgisi varmış. Benim de ona vardı. Ortak arkadaşımız aracılığıyla oldu" yanıtını verdi.

Ergüçlü, ʺEfe Çelik doğru isim mi?ʺ sorusuna ise ʺBence doğru. Evlilik teklifi gelirse, 'Evet' derimʺ diye cevap verdi. (Takvim Gazetesi)



"EVET" DERİM

Oyuncu, "Evliliğe bakış açınız nedir?" sorusuna, "Doğru kişiyle kesinlik olabilir gözüyle bakıyorum" dedi. Ergüçlü, "Efe Çelik doğru isim mi?" sorusuna ise "Bence doğru. Evlilik teklifi gelirse, 'Evet' derim" diye cevap verdi.