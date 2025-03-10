Sosyetik modacı Siren Ertan, motosiklet tutkusunu koleksiyonuyla taçlandırdı!

Siren Ertan İzmir'de dünyaya geldi. Tekstil üzerine üniversite eğitimine başladı ama bitirmedi. İstanbul'a taşınmaya karar verdi. Gıda sektöründen oyunculuğa kadar her alanda kendini gösterdi. Ancak modadan hiç vazgeçmedi. Kendisi için tasarladığı kıyafetlerin çevresi tarafından beğenilip yoğun talep görmesi sonucu 2004 yılında kendi Haute Couture atölyesini ve "Siren Ertan ISTANBUL" markasını hayata geçirdi.

Bu sırada iş insanı Gökhan Çarmıklı ile evlenip sosyete girdi. Ancak bu evliliği kısa sürdü. Yıllar sonra iş insanı Ersin Kayalar ile yaptığı evlilik ise onu bir kez daha sosyete ile tanıştırdı. Ertan bu kez tutkusu ve mesleğini bir araya getirdi.

Uzun süredir motosiklet kullanan sosyetik güzel, Instagram hesabından bir fotoğraf servis etti. Kaskı ve deri ceketiyle dikkat çeken Ertan, "Yeni deri süet koleksiyonu geliyor" dedi. Sosyetik güzelin ünlü arkadaşları kendisine destek mesajları yazdı.