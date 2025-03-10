Güçlü aile, güçlü millet! Nil Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı’ndan geleneksel iftar daveti

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı (NEYAD), geleneksel iftar davetini Florya Develi Restoran'da gerçekleştirdi. Fatmanur Kama sunuculuğunda gerçekleşen program NEYAD Başkanı Nilgün Diptaş'ın açılış konuşması ile başladı.

Kızların eğitimine verilen desteğin önemini anlatarak başlayan Diptaş, "Eğitimin gücüyle, güçlü kadınlar yetiştirir, güçlü aileler kurar ve güçlü bir millet oluştururuz. Bu nedenle, eğitimi desteklemek hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Diptaş konuşmasında Gazze'de yaşanan insanlık dramına da dikkat çekti ve bu zulme sessiz kalmamak gerektiğini belirtti. Ramazan ayında vakıf olarak ellerinden geldiğince iftar yemeği dağıtımını da Gazze'de yapmak niyetinde olduklarından bahsetti.