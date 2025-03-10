PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Güçlü aile, güçlü millet! Nil Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı'ndan geleneksel iftar daveti

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı (NEYAD), her yıl düzenlediği geleneksel iftar davetini Florya Develi Restoran’da yaptı. İftar davetine Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Mart 2025
Güçlü aile, güçlü millet! Nil Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı’ndan geleneksel iftar daveti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı (NEYAD), geleneksel iftar davetini Florya Develi Restoran'da gerçekleştirdi. Fatmanur Kama sunuculuğunda gerçekleşen program NEYAD Başkanı Nilgün Diptaş'ın açılış konuşması ile başladı.

Kızların eğitimine verilen desteğin önemini anlatarak başlayan Diptaş, "Eğitimin gücüyle, güçlü kadınlar yetiştirir, güçlü aileler kurar ve güçlü bir millet oluştururuz. Bu nedenle, eğitimi desteklemek hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Diptaş konuşmasında Gazze'de yaşanan insanlık dramına da dikkat çekti ve bu zulme sessiz kalmamak gerektiğini belirtti. Ramazan ayında vakıf olarak ellerinden geldiğince iftar yemeği dağıtımını da Gazze'de yapmak niyetinde olduklarından bahsetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kabine Başkan Erdoğan’ın liderliğinde toplanıyor! Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki konular
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Lazkiye’de yaşananlar hakkında: Teröristin mezhebi olmaz
Türk Telekom
Dilan Polat Güzellik Merkezi’nde çalışıyordu! İntiharının ardındaki gizem aydınlatıldı! O isme tutuklama
Mimar Ece Gürel’i ölüme götüren mobing! Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Tuvalet temizle çay getiri sindiremedi
Türkiye İsrail’i veto etti siyonistler Ankara’yı hedef aldı!
Terörsüz Türkiye bölgesel iş birliği! Amman’da 5’li güvenlik masası tek mesaj: Şam’ın yanındayız | DEAŞ’la mücadele vurgusu: Ortak operasyon odası kurulacak
Transfer detayları sır gibi saklanmıştı: Slovak yıldızın sözleşme detaylarına TAKVİM ulaştı! İşte Skriniar gerçekleri
Aslan geri dönüşle kazandı! Alanyaspor - Galatasaray: 1-2 | MAÇ SONUCU
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Kanlı musibetin sonu göründü | YPG’ye tepki
Dünya sussa Türkiye susmayacaktır | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Gazzeli ailelerle aynı sofrada! İftar programında net mesajlar
Hâfız Kasım Yağcıoğlu Hoca Hakk’a yürüdü! Başkan Erdoğan cenazeye katıldı
Fenerbahçe’nin kalesinde kritik karar! İkisi birden...
CHP’li Ahmet Kurtuluş gözaltına alınmıştı | İfadesi ortaya çıktı! AK Partili Elif Lale Bilgili’ye sistematik mobbing... Atalım şunu dışarı
Şaibe paniği İmamoğlu’na CV güncelletti! Yatay geçişte kontenjan usulsüzlüğü belgelendi: 10’dan 48’e çıkarıp liste şişirdiler
Fenerbahçe’de ayrılık! Mourinho o yıldızları sildi
Kamuya 7.374 kişilik memur alınacak! OGM, Ticaret Bakanlığı, TMSF, TÜBİTAK ve 20 kurum ilan verdi! İtfaiye eri, zabıta...
İmralı’ya 4. tur! DEM heyeti Suriye’nin kuzeyine eli boş gitmeyecek... Öcalan YPG’ye mektup ya da mesaj gönderecek iddiası
PKK’nın fesih kongresi için İkinci Kandil formülü! Türkiye - Irak - Suriye arasında 3’lü mekanizma: Tasfiyenin yol haritası
Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre acı haberi duyurdu! 3 ay ara ile kaybettim...