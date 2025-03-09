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Eşi Ahmet Serdar Oral vefat etmişti: Özgü Namal yaşadığı acıyı ilk kez anlattı!

Özgü Namal, eşi Ahmet Serdar Oral’ın vefatıyla ilgili ilk kez konuştu. Namal, “Acıların en büyüğünü yaşadım” diyerek o günleri anlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Mart 2025
Eşi Ahmet Serdar Oral vefat etmişti: Özgü Namal yaşadığı acıyı ilk kez anlattı!

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Özgü Namal'ın 2014'te evlendiği eşi Ahmet Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 2020'de yaşamını yitirmişti. Ünlü oyuncu, yaşadığı acıyı yıllar sonra anlattı. Namal, eşinin ani vefatıyla ilgili olarak şunları söyledi:

Eşi Ahmet Serdar Oral vefat etmişti: Özgü Namal yaşadığı acıyı ilk kez anlattı! (Takvim.com.tr)Eşi Ahmet Serdar Oral vefat etmişti: Özgü Namal yaşadığı acıyı ilk kez anlattı! (Takvim.com.tr)

"Eşimin kaybı çok zor ve ağırdı. Mutlaka dünyadaki bütün kayıplar ağırdır, hiçbir acıyı birbiriyle kıyaslamam. Ama bugün dönüştüğüm insan olarak şunu söyleyebilirim ki, acının her şekliyle çok yoğun empati kurabilirim artık. Çünkü kendime göre acıların en büyüğünü yaşadım."

Eşi Ahmet Serdar Oral vefat etmişti: Özgü Namal yaşadığı acıyı ilk kez anlattı! (Takvim.com.tr)Eşi Ahmet Serdar Oral vefat etmişti: Özgü Namal yaşadığı acıyı ilk kez anlattı! (Takvim.com.tr)

HAYATIN AKIŞI...
Bir dergiye konuşan güzel oyuncu, oyunculuğa 9 yıl ara verip Köyceğiz'e yerleştiği dönemle ilgili ise, "Her şeyden uzaklaşma hissi uzun zaman önce gelmişti, bir müddet bunu sindirmekle uğraştım. Sonrası hayatın akışı... Eşimle tanışmam, o süreçte babamın kaybı, arkasından 6 ay sonra hamile kalmam... Çocukları şehir dışında büyütmeye karar vermemiz derken süreç öyle aktı ve biz kendimizi köy hayatının içinde bulduk" ifadelerini kullandı.

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