Saadet Işıl Aksoy güzelliğiyle Berlin’i kendine hayran bıraktı!

Türk sinemasının uluslararası önemli temsilcilerinden Saadet Işıl Aksoy, başrolünde yer aldığı "Confidente" filmi, Berlin Film Festivali'nde yerini aldı. Filmin Fransa'da vizyona gireceğini ve Paris'te gala yapılacağını söyleyen Aksoy, "Global film festivalleri benim kariyerimin en başından itibaren hep çok önemli oldu. Bana birçok uluslararası projede yer almanın kapısını açtı.



İlk filmim "Yumurta" prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapmıştı. O günden bugüne her seferinde film festivallerinde yer aldığımda bu mesleği yapıyor olduğum için ne kadar şanslı olduğumu hissettim" dedi. Güzelliğiyle de herkesi hayran bırakan Aksoy, gecenin en dikkat çeken isimlerindendi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN