Arda Türkmen’in eşi Melodi Elbirliler’in çantasını, saatini, yüzüğünü görenler şaştı kaldı!

Melodi Elbirliler, sosyal medya akımına kapıldı. Günümüzün en popüler mesleği "Influencer"lık yapmaya başladı. Instagram'dan aşçı Arda Türkmen ile tanıştı.

Türkmen ile evlenip çocuk yaptı. Sosyal medyada takipçi sayısı arttı. Yediği, içtiği, gezdiği her şeyi tanıttı. Katıldığı bir davette ise dünyaca ünlü markalar ile hava attı.

3800 dolarlık çantası (137 bin TL), 2 bin dolarlık saati (73 bin TL) ve 2900 dolarlık (105 bin TL) yüzüğü ile dikkatleri üzerinde topladı. Görenler "Ürün tanıtarak servet yapmış galiba" diyerek şaştı kaldı.