Pop müziğin güçlü sesi Göksel yeni albümüyle bomba gibi geliyor

Türk pop müziğinin en güçlü kadın şarkı yazarlarından ve yorumcularından Göksel, merakla beklenen 10. stüdyo albümünün açılış şarkısı "Pardon"u 14 Şubat 2025 Cuma günü dinleyicileriyle buluşturuyor.



Sanatçı, önceki gece albümden yayınlanacak olan ilk şarkı "Pardon"un kapağını sosyal medya hesaplarında paylaştı. Yeni stili ile büyük beğeni toplayan Göksel'e dakikalar içerisinde binlerce yorum geldi. Özellikle uzayan saçları ve fit görüntüsü ile dikkat çeken sanatçının yeni albümü ve şarkıları da merak uyandırdı.

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