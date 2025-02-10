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Aslıhan Koruyan Sabancı yeni kitabı için önce Bali Adası’na gitti

Sosyetik güzel Aslıhan Koruyan Sabancı, yeni kitabı için önce Bali Adası’na gitti. Şimdi de Londra’daki Kew Gardens’ı gezdi. Kral ve kraliçeleri tedavi eden bitkileri inceledi. “Kitabımda yer vereceğim” dedi

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Şubat 2025
Aslıhan Koruyan Sabancı yeni kitabı için önce Bali Adası’na gitti

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    Eski Türkiye güzeli olan ve iş insanı Demir Sabancı ile evlenen Aslıhan Koruyan Sabancı, kendini doğal yaşama adadı. Doğal beslenme, sağlıklı yaşam ve bitkiler konusunda kendini eğitime aldı. Yazdığı kitaplar ile ödüller bile kazandı. Şimdi de Doğanın Terapötik Reçeteleri Fitoterapi adlı kitabını yazmaya başladı. Kitabı için geçtiğimiz aylarda soluğu Endonezya'da aldı. Bali Adası'nda yaşayan Bali'ye gidip Bitki Uzmanı Rusmani ile tanıştı.

    DOĞAL REÇETELER
    Kitabı için 387 şifalı bitkiyi fotoğrafladı. Şimdi aynı kitabı için bu kez İngiltere'nin başkenti Londra'da araştırma yapmaya başladı. UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve 50 binden fazla bitki türüne ev sahipliği yapan Kew Gardens'ta araştırmalar yaptı. Kew Gardens'ta bulunan şifalı bitkilere Doğanın Terapötik Reçeteleri Fitoterapi adlı kitabında yer vereceğini açıkladı.

    236 YILLIK SIRLAR
    Şu ifadeleri kullandı: Kew Gardens, 1789'da Galler Prensesi Augusta tarafından Londra'da temelleri atılmış dünyanın en ünlü botanik bahçelerinden biridir. Geçmişte kral ve kraliçelerin tedavilerinde kullanılan bitkilere ev sahipliği yapıyor. Bahçede, ağrı kesici, yara iyileştirici, sindirim sistemlerini ve hafızayı destekleyen bitkiler bulunuyor.

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