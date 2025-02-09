Justin Bieber ve Hailey Baldwin boşanıyor mu?

Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber ve model Hailey Baldwin'in altı yıllık evliliği üzerinde karabulutlar dolaşıyor. 13 Eylül 2018'de hayatlarını birleştiren çift, 5 ay önce oğulları Jack Blues'u kucaklarına almışlardı. O günden beri magazinden uzak duran çift, Justin Bieber'ın son hali ve boşanma iddiaları ile gündeme geldi. Çift hakkındaki boşanma iddiaları, Justin'in karısını Instagram üzerinden takipten çıkmasıyla alevlendi. Ardından Justin, açıklama yaparak hesabının çalındığı söyledi ve Hailey'i geri takibe aldı. The Sun'da yer alan haberlere göre, çiftin yakın çevresinden bazı kaynaklar, Hailey'in Justin'in son davranışlarının kabul edilemez olduğunu ve arkadaşlarının ona boşanmayı önermeye başladığını ifade etti.

VELAYET TELAŞI!

Justin'in davranışlarını çocuksu bulan ve bunu asla düzeltemediği için arkadaşlarına danışan Baldwin'in, Justin Bieber'ın 300 milyon dolarlık servetinin yanı sıra, çiftin beş aylık oğulları Jack Blues'un velayetini almak için de dava açmayı düşündüğü öne sürüldü.