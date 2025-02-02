Belçim Bilgin 42. yaşına sevgilisi Alfredo Di Blasio’dan ayrı girdi! Evlilik sorularına manidar cevap

Belçim Bilgin 42. yaş gününü kutladı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

MESAFELER AYIRMAZ

Uzak mesafe ilişkisinin zor olup olmadığına dair gelen soruya ise Bilgin, "Zamanı ve mekanı farklı okuyabildiğimiz bir dönemdeyiz. Aşk, her şeyi daha katlanılabilir, tahammül edilebilir ve güzel hale getiriyor. Çok sevdiğim bir partnerim var ve her şey yolunda" diyerek açıklık getirdi.

Sözlerini "2025'in herkese güzellikler ve anlayış getirmesini diliyorum" diyerek tamamlayan Bilgin, gazetecilere teşekkür ederek mekandan ayrıldı.