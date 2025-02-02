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Belçim Bilgin 42. yaşına sevgilisi Alfredo Di Blasio'dan ayrı girdi! Evlilik sorularına manidar cevap

Alfredo Di Blasio ile uzun süredir aşk yaşayan Belçim Bilgin, önceki gün 42. yaş gününü kutladı. Sevgilisinin katılmadığı doğum gününde Bilgin, “Evliliğe inanmıyorum. Birlikte yol yürümek önemli” diyerek manidar cevaplar verdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Şubat 2025
Belçim Bilgin 42. yaşına sevgilisi Alfredo Di Blasio’dan ayrı girdi! Evlilik sorularına manidar cevap

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    Belçim Bilgin, 42. yaş gününü önceki gece Çengelköy'de dostlarıyla birlikte kutladı. Bilgin, gece sonunda muhabirlerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

    Belçim Bilgin 42. yaşına sevgilisi Alfredo Di Blasio'dan ayrı girdi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Belçim Bilgin 42. yaşına sevgilisi Alfredo Di Blasio'dan ayrı girdi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Muhabirlerin, "Alfredo Di Blasio ile ilişkiniz evlilikle taçlanır mı?" sorusuna samimi bir yanıt veren oyuncu, "Ben evliliğe inanmıyorum. Çift olmaya, yoldaş olmaya, birlikte yürümeye inanıyorum. Ama bir gün evlilik gerekirse, neden olmasın?" dedi.

    Belçim Bilgin gazetecilerin sürprizi karşısında şok oldu (Takvim Gazetesi)Belçim Bilgin gazetecilerin sürprizi karşısında şok oldu (Takvim Gazetesi)

    Sevgilisinin doğum gününde yanında olmamasıyla ilgili sorulara ise, "Ben çok yoğun çalışıyorum, o da işlerine yoğun şekilde devam ediyor" şeklinde yanıt verdi.

    Belçim Bilgin 42. yaş gününü kutladı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Belçim Bilgin 42. yaş gününü kutladı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    MESAFELER AYIRMAZ
    Uzak mesafe ilişkisinin zor olup olmadığına dair gelen soruya ise Bilgin, "Zamanı ve mekanı farklı okuyabildiğimiz bir dönemdeyiz. Aşk, her şeyi daha katlanılabilir, tahammül edilebilir ve güzel hale getiriyor. Çok sevdiğim bir partnerim var ve her şey yolunda" diyerek açıklık getirdi.

    Sözlerini "2025'in herkese güzellikler ve anlayış getirmesini diliyorum" diyerek tamamlayan Bilgin, gazetecilere teşekkür ederek mekandan ayrıldı.

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