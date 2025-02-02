Belçim Bilgin 42. yaşına sevgilisi Alfredo Di Blasio’dan ayrı girdi! Evlilik sorularına manidar cevap

Belçim Bilgin, 42. yaş gününü önceki gece Çengelköy'de dostlarıyla birlikte kutladı. Bilgin, gece sonunda muhabirlerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi.
Belçim Bilgin, 42. yaş gününü önceki gece Çengelköy'de dostlarıyla birlikte kutladı. Bilgin, gece sonunda muhabirlerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi.
Muhabirlerin, "Alfredo Di Blasio ile ilişkiniz evlilikle taçlanır mı?" sorusuna samimi bir yanıt veren oyuncu, "Ben evliliğe inanmıyorum. Çift olmaya, yoldaş olmaya, birlikte yürümeye inanıyorum. Ama bir gün evlilik gerekirse, neden olmasın?" dedi.
Sevgilisinin doğum gününde yanında olmamasıyla ilgili sorulara ise, "Ben çok yoğun çalışıyorum, o da işlerine yoğun şekilde devam ediyor" şeklinde yanıt verdi.
MESAFELER AYIRMAZ
Uzak mesafe ilişkisinin zor olup olmadığına dair gelen soruya ise Bilgin, "Zamanı ve mekanı farklı okuyabildiğimiz bir dönemdeyiz. Aşk, her şeyi daha katlanılabilir, tahammül edilebilir ve güzel hale getiriyor. Çok sevdiğim bir partnerim var ve her şey yolunda" diyerek açıklık getirdi.
Sözlerini "2025'in herkese güzellikler ve anlayış getirmesini diliyorum" diyerek tamamlayan Bilgin, gazetecilere teşekkür ederek mekandan ayrıldı.