Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin çifti doğmamış çocuklarına sosyal medya hesabı açtı! İşte dikkat çeken profil fotoğrafı...

2020 yılında dünyaevine giren Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin'den geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmiş, çiftin bebek beklediği haberleri sevenlerini heyecanlandırmıştı.
2020 yılında dünyaevine giren Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin'den geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmiş, çiftin bebek beklediği haberleri sevenlerini heyecanlandırmıştı.
Son dönemde hamilelik pozları paylaşan oyuncu çift, bu kez de doğacak bebekleri için sosyal medya hesabı açtı.
YOK ARTIK DAHA NELER!
Bebeklerinin profil fotoğrafına ultrason fotoğrafını koyan çift, biyografi kısmına ise "Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'ın oğluyum. Ocak ayının sonunda doğmayı planlıyorum" notunu düştü.
Yazının İngilizce yazılması da çok konuşuldu. Çiftin bu hamlesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
"Maşallah ne güzel konuşuyor şimdiden açıklamayı da o mu yazdı?", "Zeki çocuk maşallah" ve "İngilizce de biliyor" yorumları yapıldı.