Ebru Şancı sosyal medya hesabından paylaştı: Londra'daki üzümün bir paketinin fiyatı dudak uçuklattı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

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'Hanımlar size en pahalı şeyi göstereceğim' diyen Ebru Şancı bir paket üzümün 75 sterlin, yani 3 bin 450 TL olduğunu dile getirdi. Şancı bu üzümün 'Meşhur Japon üzümü' olduğunu da söyledi.