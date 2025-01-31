Ebru Şancı sosyal medya hesabından paylaştı: Londra’daki üzümün bir paketinin fiyatı dudak uçuklattı!

17 yaşındayken Brezilya'daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci seçilen, bir dönem podyumların aranan isimlerinde olan Ebru Şancı futbolcu Alpaslan Öztürk'le evlendikten sonra modelliği bırakmıştı.
17 yaşındayken Brezilya'daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci seçilen, bir dönem podyumların aranan isimlerinde olan Ebru Şancı futbolcu Alpaslan Öztürk'le evlendikten sonra modelliği bırakmıştı.
Üç çocuk annesi tescilli güzel son sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Şancı, Londra'da bir paket üzümün fiyatını takipçilerine gösterdi.
ŞAKA MI?
'Hanımlar size en pahalı şeyi göstereceğim' diyen Ebru Şancı bir paket üzümün 75 sterlin, yani 3 bin 450 TL olduğunu dile getirdi. Şancı bu üzümün 'Meşhur Japon üzümü' olduğunu da söyledi.
Şancı'nın bu paylaşımının ardından sosyal medyada, "Ülkenizin kıymetini bilin", "Aldığınız yer pahalı", "Üzümün fiyatı şaka mı?" gibi yorumlar yapıldı.