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İnci Türkay’ın yurt dışına taşınma sebebi şoke etti!

Pılını pırtını toplayıp Londra’ya yerleşmişti. Radikal bir kararla ülkeyi terk eden İnci Türkay’ın yurt dışına taşınma sebebi şoke etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ocak 2025
İnci Türkay’ın yurt dışına taşınma sebebi şoke etti!

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    İnci Türkay, 2017 yılında ani bir karar vererek Londra'ya taşınmıştı. Oğlunun eğitimi için yurt dışına taşındığı öne sürülen Türkay sessizliğini bozarak katıldığı bir programda neden yurt dışına taşındığını açıkladı.Türkay, "Çok mücadele ettim. Hayatını hep aynı yerde yaşayıp, hep aynı işi yapıp, aynı yemekleri yiyip, hatta aynı insanlarla görüşmek için çok kısa olduğunu düşünüyorum. Çok keskin dönüşlerim var hayatta, devlet tiyatrosundan bile istifa ettim bir anda... Girmesi çok zorken, istifa ettim. Bir gün diyorum ki "tamam zamanı geldi" cümleleriyle açıkladı. Sözlerine devam eden güzel oyucu, "Çok güzel işler yaptım burada. 99 yılında dil öğrenmeye gitmiş ve bir ailenin yanında kalmıştım İngiltere'de. Durdum durdum, dedim ki git. Ali'yi de düşündüm, büyüyordu. Ona yapamadığım şansı verebilirdim... Orada beni yatlar katlar beklemiyordu. O bir delilik hali ama, şimdi olsaydı, kapıdan dışarı çıkamazdım" ifadelerini kullandı.

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