1 aydır acı çekiyordu! Kıvılcım Ural yaşadığı talihsiz olayı anlattı

Kıvılcım Ural, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Hastaneden çıktığını belirten şarkıcı, yaşadığı talihsiz olayı anlattı.

Bir ay önce sahneye çıkmadan önce taktığı yüzüğü bir türlü çıkaramadığını belirten Ural, "Tüm yöntemleri denememe rağmen, bir aydır çıkaramadım. Uğraşmama rağmen olmayınca hastaneye gittim. Doktor yüzüğü kesmek için yaklaşık iki saat boyunca uğraştı. Sonunda yüzüğü kesip çıkardılar. Doktorlarımıza teşekkür ederim, cildimi kesmeden çıkardılar. Hatıra olarak aldım yüzüğü. Hastane çıkışı dolaşmaya çıktım. Neyse ki pahalı bir şey değildi. Tek taşımı kendim aldım" dedi.