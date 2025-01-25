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1 aydır acı çekiyordu! Kıvılcım Ural yaşadığı talihsiz olayı anlattı

Şarkıcı Kıvılcım Ural, Nişantaşı'nda hastaneden çıkarken görüntülendi ve yaşadığı talihsiz olayı anlattı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ocak 2025
1 aydır acı çekiyordu! Kıvılcım Ural yaşadığı talihsiz olayı anlattı

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    Kıvılcım Ural, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Hastaneden çıktığını belirten şarkıcı, yaşadığı talihsiz olayı anlattı.

    Bir ay önce sahneye çıkmadan önce taktığı yüzüğü bir türlü çıkaramadığını belirten Ural, "Tüm yöntemleri denememe rağmen, bir aydır çıkaramadım. Uğraşmama rağmen olmayınca hastaneye gittim. Doktor yüzüğü kesmek için yaklaşık iki saat boyunca uğraştı. Sonunda yüzüğü kesip çıkardılar. Doktorlarımıza teşekkür ederim, cildimi kesmeden çıkardılar. Hatıra olarak aldım yüzüğü. Hastane çıkışı dolaşmaya çıktım. Neyse ki pahalı bir şey değildi. Tek taşımı kendim aldım" dedi.

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