Ünlü rock yıldızı Teoman, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Karşısında kameraları görünce "Yine bir manşet uydurayım" diyerek muhabirlere takılan Teoman, peş peşe bombaları patlattı.

Bir programda söylediği "Instagram'da öneriler bölümünden güzel kızları takip ediyorum" açıklamasıyla çok konuşulan Teoman, bu konuya açıklık getirdi. Çapkınlık amacıyla yapmadığını belirten Teoman, "Bu yaştan sonra insan zampara olmasa daha iyi olur" diye konuştu.

Teoman, çapkınlık yıllarının hatırlatılması üzerine gülerek, "Ben de o yılları hatırlıyorum. Şimdi düşününce komik geliyor. Şimdiki hayatımla karşılaştırılınca... Sabah 6'da kalktım, evde spor yaptım, dışarıya çıktım falan. Eski Teoman 6'da yatardı yeni Teoman 6'da kalkıyor" ifadelerini kullandı.

Zeyno isimli 11 yaşında bir kızı olan Teoman, "Baba Teoman nasıl biri?" şeklindeki sorusunu ise şöyle yanıtladı:

Benim tek rolüm o değil aslında. Ben hala rock'n rollcu Teoman'ım. Başka rollerim de var artık. Şirketimin başındayım. Konserlerime özen gösteriyorum. Açıkçası eskiden pek özen göstermezdim. Artık hem bir iş adamıyım hem de bir aile reisiyim. Benim alışık olmadığım farklı sorumluluklar yüklendim. Tam başardığımı söyleyemem ama halletmeye çalışıyorum.