Farah Zeynep Abdullah’ın yüzünden düşen bin parça!

Farah Zeynep Abdullah, önceki gün Nişantaşı'nda bir kuaför çıkışı objektiflere takıldı. Yeni saçlarıyla dikkat çeken güzel oyuncunun keyifsiz halleri gözlerden kaçmadı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Abdullah, öncelikle moralinin bozuk olmasının sebebini açıkladı.

Oyuncu, "Köpeğimin durumu kötü, o yüzden biraz moralim bozuk. Vallahi yalan değil. Çok üzgünüm, keyfim yok o yüzden" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

AÇIKLAMA YAPMADI!

Son dönemde yaşanan menajerlik şirketlerine açılan soruşturma hakkındaki sorulara ise oyuncu, "Bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları sosyal medyadan yapıyorum, çok teşekkür ederim" yanıtını vererek detaylı bir açıklama yapmaktan kaçındı.