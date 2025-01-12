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İki çocuk annesi Seray Sever’den bakıcı isyanı!

İki çocuk annesi Seray Sever, bakıcısı hakkında şok edici iddialarda bulundu. Sever, çocuklarına kötü davranan bakıcının evdeki bazı eşyaları çalıp kaçtığını söyledi. Olayla ilgili olarak mağduriyetini dile getiren Sever, yaşananları sosyal medyada paylaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025
İki çocuk annesi Seray Sever’den bakıcı isyanı!

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    2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever, Nisan 2022'de ikiz kızları Sofia ve Alya'nın doğumuyla anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

    Uzun yıllardır bebek hasretiyle yanıp tutuşan Sever, kızlarını kucağına aldığı ilk andan itibaren sık sık sosyal medya hesabından anne-kız paylaşımları yapmaya devam ediyor. Bebeklerinin bakımıyla da büyük bir titizlikle ilgilenen Sever, bir süredir yaşadığı 'bakıcı' krizi hakkında sitem etti.

    "1 YILDIR ARANIYOR"
    Hırsızlık ve kötü muamele gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Sever, şöyle konuştu: "Bakıcımız çocuklara iyi davranmadı. Sabah evden bir şeyler alıp kaçmış. Evde 12 kamera var. 24 saat çocuklarımın başındayım. Bu ikinci vakamız. Önceki bakıcı da 5 bin dolar alıp kaçmıştı. Polis tarafından 1 yıldır aranıyor."

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