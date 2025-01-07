Fatik Tutak ve Ezgi Eyüboğlu aşkı kısa sürmüştü! Tutak, soluğu eski sevgilisi Mina Dilber’in yanında aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Fatih Tutak İsviçre'de eski sevgilisi Mina Dilber ile konuştuğu ve Ezgi Eyüboğlu'nun bundan dolayı arkasından bakmadan oraya terk ettiği öğrenildi. Önceki akşam ise Tutak, "Gerçek aşk her şeyin üstesinden gelir" notu ile sevgilisi Mina Dilber'i paylaştı.