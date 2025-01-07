Fatik Tutak ve Ezgi Eyüboğlu aşkı kısa sürmüştü! Tutak, soluğu eski sevgilisi Mina Dilber’in yanında aldı

Yeni yılın ilk aşk bombası yine Ezgi Eyüboğlu'ndan gelmişti. Güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, gönlünü Türkiye'nin iki Michelin yıldızlı şefi Fatih Tutak'a kaptırmıştı.
Yeni yılın ilk aşk bombası yine Ezgi Eyüboğlu'ndan gelmişti. Güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, gönlünü Türkiye'nin iki Michelin yıldızlı şefi Fatih Tutak'a kaptırmıştı.
Gözlerden uzak bir aşk yaşamaya başlayan Eyüboğlu ve Tutak, yeni yıl için rotasını İsviçre olarak belirlemişti. Yeni yıla girmeden birkaç gün önce İsviçre'ye giden çift, ünlü kayak merkezlerinden Gstaad'da 2025'i karşılayacaktı. Fakat ikili arasından beklenmedik bir gelişme yaşanmıştı.
"GERÇEK AŞK"
Ünlü çift yeni yıla saatler kala İsviçre'de tartışmıştı. 3 Ocak'ta dönmesi beklenen Eyüboğlu ve Tutak ani bir kararla ayrı ayrı uçakta dönmüştü. Eyüboğlu yılbaşı akşamı 20.00 uçağıyla dönerken, Tutak ise 23.00 uçağıyla Türkiye'ye gelmişti. Krizin neden ise ortaya çıktı.
Fatih Tutak İsviçre'de eski sevgilisi Mina Dilber ile konuştuğu ve Ezgi Eyüboğlu'nun bundan dolayı arkasından bakmadan oraya terk ettiği öğrenildi. Önceki akşam ise Tutak, "Gerçek aşk her şeyin üstesinden gelir" notu ile sevgilisi Mina Dilber'i paylaştı.