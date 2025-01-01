İsviçre "Fatih"i | 2025'in ilk aşk bombası Ezgi Eyüboğlu'ndan geldi

Ezgi Eyüboğlu, 2016-2019 yılları arasında oyuncu Kaan Yıldırım ile evli kalmıştı. Ünlü çift daha sonra sürpriz bir kararla boşanmıştı.
Ezgi Eyüboğlu, 2016-2019 yılları arasında oyuncu Kaan Yıldırım ile evli kalmıştı. Ünlü çift daha sonra sürpriz bir kararla boşanmıştı.
Eyüboğlu, geçtiğimiz yıl ise 1.5 yıldır aşk yaşadığı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le de yollarını ayırmıştı. Eyüboğlu, yaşadığı bu çalkantılı ilişkilerin ardından gönlünü yakışıklı oyuncu Furkan Palalı'ya kaptırmıştı.
Palalı'da da umduğunu bulamayan Eyüboğlu, 2024 yazında ayrıldıktan aşka iyice küsmüştü. Ama yeni yılın ilk bombası da yine Ezgi Eyüboğlu'ndan geldi.
LÜKS TATİL!
Güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, gönlünü Türkiye'nin iki Michelin yıldızlı şefi Fatih Tutak'a kaptırdı. Gözlerden uzak bir aşk yaşamaya başlayan Eyüboğlu ve Tutak, yeni yıl için rotasını İsviçre olarak belirledi. Tutak, Eyüboğlu'nu yılbaşında İsviçre'nin ünlü kayak merkezlerinden Gstaad'a götürdü. Buradaki Gstaad Palace isimli lüks otelde konaklayan ikili, bol bol da fotoğraf yayınladı. 2025 yılını aşkla karşılayan ikilinin, birlikteliklerini açıklaması bekleniyor.