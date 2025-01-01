İsviçre "Fatih"i | 2025'in ilk aşk bombası Ezgi Eyüboğlu'ndan geldi

Michelin yıldızlı şefi Fatij Tutak.

LÜKS TATİL!

Güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, gönlünü Türkiye'nin iki Michelin yıldızlı şefi Fatih Tutak'a kaptırdı. Gözlerden uzak bir aşk yaşamaya başlayan Eyüboğlu ve Tutak, yeni yıl için rotasını İsviçre olarak belirledi. Tutak, Eyüboğlu'nu yılbaşında İsviçre'nin ünlü kayak merkezlerinden Gstaad'a götürdü. Buradaki Gstaad Palace isimli lüks otelde konaklayan ikili, bol bol da fotoğraf yayınladı. 2025 yılını aşkla karşılayan ikilinin, birlikteliklerini açıklaması bekleniyor.