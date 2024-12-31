Oyuncu Yılmaz Kunt ile aşk yaşayan Alya’dan evlilik açıklaması!

Pop müziğinin çıkış yapan isimlerinden Alya, hafta sonu Kıbrıs'ta sahne aldı. Oyuncu Yılmaz Kunt ile aşk yaşayan Alya, evlilikle ilgili soruya yanıt verdi.

Yeni yılda evlilik düşünüp düşünmedikleri sorulan Alya, "Evliliğe sıcak değilim. Şu anda çok hayallerim var. İki seneye kadar evliliği rafa kaldırmış durumdayım. İlişkimizin başından beri bunu konuşuyoruz. Zaten güzel giden bir ilişkimiz var. Birbirimize ciddi baktığımız bir noktadayız ama şu aşamada yüzük takalım, evlilik falan ikimiz de o noktada değiliz" diye konuştu.