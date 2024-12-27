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Sinema ve dizilerin renkli yüzü Yasemin Kay Allen, önceki gün bir TV programına katıldı. Özel hayatına dair birbirinden ilginç açıklamalar yaptı. Ancak öyle bir sırrını açıkladı ki duyanlar şoka uğradı. İngiltere-Türkiye arası mekik dokuyan Allen, Londra'daki evinde Kraliyet Pitonu beslediğini açıkladı.

Yasemin Allen büyük sırrını açıkladı: Londra'daki dairesinde yılanı ile yaşıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) ÇOK GÜZEL BİR DENEYİMMİŞ!

Bu yılanların normal Piton yılanlarından daha küçük olduklarını anlattı. Yılan beslemenin çok güzel bir deneyim olduğunu vurguladı. Ancak Türkiye'de yasak olduğu için yılanını İngiltere'de bırakmak zorunda kaldığını açıkladı.