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Şarkıcı Karsu'dan doğmamış bebeğine kayak takımı!

Şarkıcı Karsu Dönmez, Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile geçtiğimiz yaz evlendi. Bir süre sonra hamile olduğunu duyuran ünlü isim, bebeğini kucağına almak için heyecanla gün sayıyor. Karsu, önceki gün bebek odasını düzenlerken sosyal medyada bir fotoğraf paylaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Aralık 2024
Şarkıcı Karsu’dan doğmamış bebeğine kayak takımı!

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    Şarkıcı Karsu Dönmez, Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile geçtiğimiz yaz dünyaevine girdi. Ünlü isim bir süre sonra hamile olduğunu söyledi. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Karsu, önceki gün bebek odasını düzenledi. Sosyal medyadan bir fotoğraf servis etti. Fotoğrafı görenler şoka girdi.

    Çünkü fotoğrafta kayak takımı bile vardı. Sosyal medya kullanıcıları "Bebek doğar doğmaz kayağa gidecek" galiba derken Karsu kendince bir özeleştiri yaptı: Sanırım bebek için her şeyden fazlasıyla aldım.

    BİR ODA DOLUSU...
    Şarkıcı Karsu, Hollanda'daki evinin bir odasını bebeği için düzenledi. Küçük kayak setini görenler ise şaşkınlık geçirdi.

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