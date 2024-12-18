"Can"dan destek! Ünlü şarkıcı Sibel Can vefat eden 12 yıllık asistanı Cengizhan Sabuncu'nun ailesine 8 milyon TL'lik yardım

Sibel Can ve asistanı Cengizhan Sabuncu. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Müge Dağıstanlı, "Sibel Can bunun çok dile getirilmesini istemiyor. 30 yıllık dostuydu Cengizhan... Kostüm ve benzeri şeyler gibi şarkıcının ödemeleri çok oluyor. Bazı harcamaları kasası gibi güvendiği Cengizhan'a emanet ediyor" şeklinde konuştu.