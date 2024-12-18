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"Can"dan destek! Ünlü şarkıcı Sibel Can vefat eden 12 yıllık asistanı Cengizhan Sabuncu'nun ailesine 8 milyon TL'lik yardım

Sibel Can’ın 12 yıllık asistanı Cengizhan Sabuncu, karaciğer kanseri nedeniyle geçtiğimiz günlerde vefat etmişti. Ünlü şarkıcı, yaşamını yiteren dostunun ailesine 8 milyon TL’lik yardım yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024
Candan destek! Ünlü şarkıcı Sibel Can vefat eden 12 yıllık asistanı Cengizhan Sabuncu’nun ailesine 8 milyon TL’lik yardım

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    Sibel Can'ın 12 yıllık asistanı ve yakın dostu Cengizhan Sabuncu, kısa bir süre önce kanserinin 4 evreye kadar ilerlemesi sonrasında hayatını kaybetmişti.

    Sibel Can ve asistanı Cengizhan Sabuncu. (Takvim.com.tr foto arşiv)Sibel Can ve asistanı Cengizhan Sabuncu. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Cengizhan Sabuncu'yu son yolculuğunda da yalnız bırakmayan ünlü şarkıcıdan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım geldi.

    Sibel Can ve asistanı Cengizhan Sabuncu. (Takvim.com.tr foto arşiv)Sibel Can ve asistanı Cengizhan Sabuncu. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    Konuyla ilgili bir açıklama yapan Müge Dağıstanlı, "Sibel Can bunun çok dile getirilmesini istemiyor. 30 yıllık dostuydu Cengizhan... Kostüm ve benzeri şeyler gibi şarkıcının ödemeleri çok oluyor. Bazı harcamaları kasası gibi güvendiği Cengizhan'a emanet ediyor" şeklinde konuştu.

    Sibel Can ve asistanı Cengizhan Sabuncu. (Takvim.com.tr foto arşiv)Sibel Can ve asistanı Cengizhan Sabuncu. (Takvim.com.tr foto arşiv)

    EĞİTİM PARASI!
    Sözlerine devam eden Dağıstanlı, "Cengizhan'ın ölümünün ardından ailesi Sibel Can'a ulaşıyor. Sizin bize çeşitli yerlere ödeme yapmak için verdiğiniz paradan bütün ödemeler yapıldıktan sonra geriye 8 milyon TL kaldı. Bunu size iade etmek istiyoruz. Sibel Can da, 'O sizin ailede yetişmekte olan çocukların eğitim öğretim parası olsun' diyor. Kesinlikle kabul etmeyeceğini söylüyor" ifadelerine yer verdi.

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