En baba bölüm! Holding yeni bölümüyle milyonları ekrana kilitleyecek

Başrollerini Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu ve Mustafa Üstündağ'ın paylaştığı atv'nin yeni dizisi Holding bu akşam yine izleyenleri ekrana kilitleyecek. Osman Altınordu'ya yapılan silahlı saldırı haberi aileye bomba gibi düşer. Herkes bu işin arkasında kimin olduğunu sorgulayıp, olaya şahit olan Aydan'ın üzerine giderken; Osman, hayatta kalma mücadelesi vermektedir.

KEREM, MAHİR'İ ARIYOR

Aydan ise yıllardır kayıp olan babasını bulmanın şokunu atlatamadan, bu defa sonsuza dek kaybetme ihtimaliyle karşı karşıyadır. Osman Altınordu uyanacak mı? Aydan sorularının cevaplarını alabilecek mi? Altınordu kızları, babalarından sonrası için planlarını sürdürürken Kerem, olayın baş şüphelisi olarak gördüğü Mahir'i yakalayabilecek mi?