Sözleşme hadisesi! Hadise eski eşi Mehmet Dinçerler hakkında sessizliğini bozdu!

Hadise , Mehmet Dinçerler 'le beş ay süren evliliğinin ardından neden ayrıldıklarına dair hiçbir açıklamada bulunmamıştı. Mehmet Dinçerler ve Hadise'nin tek celsede boşanmasının ardından oluşan sessizlik iki yılın ardından son buldu.

Dinçerler, Hadise’yle ilgili yıllardır tek kelime etmiyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"BİR DAHA EVLENİRİM"

Güzel popçu, bu zamana kadar neden hiç konuşmadığının nedenini "Birkaç şey söyleyebilirim çünkü aramızda bir sözleşme var, konuşmama sözleşmesi..." ifadeleriyle açıkladı.