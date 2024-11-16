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Sosyete bunu konuşuyor! Rachel Araz'ın baget ekmek şeklindeki çantası ve fiyatı şoke etti

Bir markaya ait kutu açılışı yapan Rachel Araz’ı görenler önce dolandırıldı sandı ama gerçek başka çıktı. Baget ekmek şeklinde kendisine çanta alan Araz, tam 42 bin ödedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Kasım 2024
Sosyete bunu konuşuyor! Rachel Araz’ın baget ekmek şeklindeki çantası ve fiyatı şoke etti

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Yaşam tarzı, sosyal medya paylaşımları ve iddialı tarzıyla adından sıkça söz ettiren ünlü fenomen Rachel Araz geçtiğimiz yıllarda çalışanlarına ödediği para ile gündem olmuştu. İddialara göre Araz'ın sadece çocuklarının bakıcısına 4 bin sterlin ödediği söylenmişti. Lüks yaşantısıyla dikkat çeken ünlü isim şimdi de son paylaşımıyla çok konuşuldu. Bir markanın kutu açılışını yapan Araz, gören herkesi çok şaşırttı. Hatta görenler ilk önce ünlü ismin dolandırıldığı sandı.

GERÇEK BAŞKA ÇIKTI
Çanta sevdası ile bilinen Rachel Araz'ın baget ekmek şeklindeki çantasını görenler şaştı kaldı. İddialara göre ünlü fenomen bu çanta için tam tamına 42 bin TL ödemiş. Araz'ın bu çantasına sosyal medyada; "Neden böyle bir çanta?", "şaka dimi?", "Lütfen gerçek olmasın", "Saçmalık" gibi yorumlar yapıldı.

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