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Dolunay Soysert gizemli beyefendi ile görüntülendi!

Dolunay Soysert, uzun süre sonra gizemli bir beyefendi ile görüntülendi. Oldukça samimi halde kameralara yakalanan Soysert, “Aşk” sorularını da beraberinde getirdi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Kasım 2024
Dolunay Soysert gizemli beyefendi ile görüntülendi!

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Ünlü oyuncu Dolunay Soysert, önceki gün Etiler'de bir mekanda yakın bir arkadaşıyla samimi bir kahvaltı yaparken görüntülendi. Sohbetin giderek koyulaştığı dakikalarda ikili arasındaki sıcak tavırlar dikkat çekti. Kahvaltı sırasında dostlarını gören Soysert, kısa bir süre masadan ayrılarak onlarla sohbet etti, ardından arkadaşının yanına döndü. Yanına oturmasıyla iyice samimi haller çizen ikili, adeta aralarında bir şeylerin olabileceği izlenimini verdi. Ancak ikilinin yakınlığı ve uyumu, "Acaba?" sorusunu akıllara getirdi.

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