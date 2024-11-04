Eski hayatının üzerine sünger çekti! Serdar Ortaç maddi sıkıntıları yüzünden evini satmak zorunda kaldı

5 MİLYONA İMZA ATTI! Son dönemde meslektaşı Kubilay Aka ile yaşadığı aşkla çokça konuşulan Hafsanur Sancaktutan , yeni bir reklam anlaşmasına imza attı. Oynadığı dizideki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Hafsanur Sancaktutan, Türkiye'nin önde gelen deri markalarından birinin yüzü oldu. Marka ile bir yıllık anlaşma imzalayan güzel oyuncu, bu işbirliğinden 5 milyon lira kazanmış.

Egemen İskender ve Hacer Töre (Takvim Gazetesi)

YILDIZLI GECELER

Geçtiğimiz kış İstanbul eğlence hayatına damgasını vuran mekanların başında gelen Terzi İstanbul, bu sezona da bomba gibi başlamıştı. Haftanın 5 günü canlı müzik mekanları arasında en çok konuşulan ve benim de severek gittiğim Terzi İstanbul'da, 6 Kasım Çarşamba günü Oğuzhan Koç sahne alırken, 20 Kasım Çarşamba günü ise Murat Dalkılıç en sevilen şarkılarını seslendirecek.

Her hafta Cuma Seda Mete, Cumartesi günleri Dicle Olcay'ın sahne aldığı Terzi İstanbul'un ortakları arasında yer alan Egemen İskender'i, kutlamamak elde değil. Çünkü eğlence piyasasının zor günler geçirdiği bu dönemlerde taşın altına elini koyup yıldız isimleri çıkartması kolay değil. Ben Egemen İskender'i, Hacer Töre ve Terzi İstanbul ailesini tebrik ediyorum.