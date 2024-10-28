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Popçu Sıla Gençoğlu sahnede aşka geldi!

İlker Kaleli, sevgilisi Sıla’ya romantik bir öpücük kondurdu. Sıla ise “Sana aşığım” diyerek ona aşkını bir kez daha ilan etti.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ekim 2024
Popçu Sıla Gençoğlu sahnede aşka geldi!

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Popçu Sıla Gençoğlu, önceki akşam Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Sevgilisi İlker Kaleli ile birlikte yaptığı "Kapkara" şarkısını ilk kez seslendirdi.

AŞKLARA HEDİYE
Sıla'nın "Metelik" ve "Mesela" şarkılarına da besteci olarak imza atan İlker Kaleli "Kapkara" için ilk kez sahneye çıkarak gitarıyla Sıla'ya eşlik etti. Sahnede şarkının hikayesinden bahseden Sıla, "Ayrılık ihtiyacı olan aşklara hediye. Bırakamayanlara, bırakmayanlara hediye 'Kapkara'" dedi.

ÇOK MUTLUYUZ
İlker Kaleli ise "Yaklaşık bir sene önce Galata sokaklarında kafada dolanan melodi kısa bir süre sonra Sıla ile sözlerine kavuştu… Biz bu parçayı kendi aramızda çok çaldık çok dinledik. Bugün burada hep beraber ilk defa çalmış olduk. Aynı duygularda buluştuysak ne mutlu. İyi ki varsınız" diye konuştu.

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