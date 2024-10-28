Mustafa Sandal ile eşi Melis Sütşurup evliliğinde ipler koptu! Sosyetik güzel Cadılar Bayramı partisinde

Popçu Mustafa Sandal, Emina Jahovic'ten boşandı. 2022'de Melis Sütşurup ile ikinci evliliğini yaptı. Ancak kriz çıktı. Sütşurup, sosyal medya hesabından "Sandal" soyadını ve fotoğraflarını kaldırdı. Sütşurup oğlu Yiğit ile İngiltere'nin başkenti Londra'dan bol bol fotoğraf paylaştı. Ayrılık iddialarını güçlendiren mesajlar yolladı. Akşam ise Londra'daki Annabel's adlı gece kulübünde Cadılar Bayramı kutlamasına katıldı! Arkadaşları ile paylaşım yaptı. Fotoğrafları görenler "Bu evlilik bitmiş!" yorumlarını yaptı.

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