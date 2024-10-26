Zerrin Özer’den sevenlerini üzen haber!

Geçtiğimiz nisan ayında ise kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini belirten ünlü isim geçirdiği omurilik ameliyatından sonra da Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde bir süre tedavi görmüştü. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Özer 'Yılın Şarkısı' ödülünü aldığı magazinci.com'un ödül töreninde üzücü bir haber verdi. Özer, beynindeki iki damarda daralma olduğunu söyleyerek; "Beyin damarlarımdan ikisinde önemli ölçüde daralmalar var. Bu nedenle sendeleyerek dengesiz yürüyorum. Ama ödülümü almak ve bu gece burada her şeye rağmen dimdik ayakta durduğumuzu göstermek için geldim" dedi.

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