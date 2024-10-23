Melis Sezen 8 ay önce ayrıldığı sevgilisiyle barıştı!

Melis Sezen ve Atilla Bingöl'ün aşkı geçen sene Nisan ayında magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu aşk Bingöl'ün Sezen'e doğum gününde DNA kiti almasıyla beraber iyice gündem olmuştu. Kimilerine göre saçma kimilerine göre ise anlamlı olan hediye çok konuşulmuştu. Ancak ikilinin ilişkisi geçen şubat ayında sona ermişti.

"KALBİM SEVGİ DOLU"

Sezen ayrılığa daha fazla dayanamadı ve Bingöl ile yeniden barıştı. İş insanı olan sevgilisi ile barışmanın mutluluğunu yaşayan Sezen, duygularını İtalya'da katıldığı bir programda şu sözlerle ifade etti: "Aşk çok güzel bir duygu. Aşık olmak ve sevilmek çok güzel. Kalbim sevgi dolu."