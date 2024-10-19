SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Emel Müftüoğlu: Geçmişe dönebilsem vücuduma tek bir bıçak değdirmezdim

Bir programa katılan 63 yaşındaki Emel Müftüoğlu çarpıcı itiraflarda bulundu. 24 yıl aralıksız estetik yaptırdığını söyleyen Müftüoğlu, “Geçmişe dönebilsem vücuduma tek bir bıçak değdirmezdim” diyerek pişmanlığını dile getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ekim 2024
Emel Müftüoğlu: Geçmişe dönebilsem vücuduma tek bir bıçak değdirmezdim

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bir programa katılan 63 yaşındaki Emel Müftüoğlu, 26 yaşından 50'ye kadar estetik ameliyatı olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı, "Bu yaşımda ben ne aptalmışım bu kadar çok estetik niye yaptırmışım diyorum. 26 yaşımdan 50 yaşıma kadar sürdü, nerde bir estetik doktoru var, daha adam İstanbul'a gelmeden yetişip muayenehanesine oturuyorduk. Nasıl kestirmişim biçtirmişim hunharca kendimi, çok üzülüyorum. Daha güzel olayım hırsı... Genç kalayım, daha güzel olayım..." dedi.

Estetik yaptırdığına pişman olan Müftüoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçmişe dönebilseydim, tek bir bıçak değdirmezdim vücuduma. İlk estetik ameliyatımı, sağlık nedenleriyle iri göğüslerim nedeniyle yaptırdım. Çok zayıfım, sırtım ve omuzlarım kaldırmıyordu göğüslerimi... Diyelim ki ilişkim kötü gidiyor, hop kendimi kestirmeye gidiyordum. Önce kendi ruh sağlığını çözmen gerekiyor. Birileri beni sevecekse bu hâlimle sevsin"

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA