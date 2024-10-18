SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Nefise Karatay: Yogayla yüz ifadem yumuşadı

Bir dönemin en popüler isimlerinden manken ve sunucu Nefise Karatay, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu. Karatay, "Haftada 3 gün 3 farklı spor yapıyorum, yüz yogası yapıyorum. Yogayla yüz ifadem yumuşadı" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024
Nefise Karatay: Yogayla yüz ifadem yumuşadı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Oyuncu Nefise Karatay, önceki gün bir televizyon programına konuk oldu. 48 yaşında olan oyuncu, "Yaş almak çok güzel bir şey ve şans. Yorum yazıyorlar siz de yaşlandınız, ben de 'Çok şükür inşaallah daha da yaşlanırım' diyorum. Sağlıklı yaş almak ne kadar güzel bir şans aslında, 80-90'lı yaşları sağlıklı bir şekilde görebilmek ne kadar büyük bir güzellik" dedi.

Spora olan tutkusunu anlatan Karatay, şöyle devam etti:

Haftada 3 gün 3 farklı spor yapıyorum, yüz yogası yapıyorum. Yogayla yüz ifadem yumuşadı. Yüz yogası ile ilgili bilgi kirliliği var, herkesin yapmaması, para için yapılmaması lazım.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA