Nefise Karatay: Yogayla yüz ifadem yumuşadı

Oyuncu Nefise Karatay, önceki gün bir televizyon programına konuk oldu. 48 yaşında olan oyuncu, "Yaş almak çok güzel bir şey ve şans. Yorum yazıyorlar siz de yaşlandınız, ben de 'Çok şükür inşaallah daha da yaşlanırım' diyorum. Sağlıklı yaş almak ne kadar güzel bir şans aslında, 80-90'lı yaşları sağlıklı bir şekilde görebilmek ne kadar büyük bir güzellik" dedi.

Spora olan tutkusunu anlatan Karatay, şöyle devam etti:

Haftada 3 gün 3 farklı spor yapıyorum, yüz yogası yapıyorum. Yogayla yüz ifadem yumuşadı. Yüz yogası ile ilgili bilgi kirliliği var, herkesin yapmaması, para için yapılmaması lazım.