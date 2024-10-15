Nilperi Şahinkaya’dan ilk açıklama geldi: Önemli olan herekse yakışan şekilde bitmesi

Son dönemde oyunculuğundan çok aşk hayatıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya, ilişkisiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Eski sevgilisi Emre Yusufi'ye 'Herkül' diyen Şahinkaya, biten birlikteliği ilgili rol aldığı "Gelin Takımı" filminin galasında konuştu. Şahinkaya, "Bazı ilişkilerin ömrü oluyor. Önemli olan herkese yakışan şekilde bitmesi" ifadelerini kullandı.

FARKLI DÜŞÜNÜYORLAR!

Emre Yusufi ise Nilperi Şahinkaya ile ilişkisi hakkında birkaç gün önce, "Şu an işlerimize odaklanıyoruz" şeklinde yorum yapmıştı. Gazetecilerin, "Ara verdiniz yani?" sorusuna Yusufi, kısaca "Yani" cevabını vermişti. Şahinkaya'nın ise "Bazı ilişkilerin ömrü oluyor" demesi ilişkilerinin sona ermesi hakkında farklı düşündüklerini gözler önüne serdi.

"HEYBETLİ ERKEK" BENZETMESİ!

Nilperi Şahinkaya bir röportajında Emre Yusufi'den bahsederken şu sözleri söylemişti: "

Emre'yi yolda görseler apışıp kalırlar. Ben heybetli erkek seviyorum. Erkek olduğu belli olsun. Emre de tıpkı yaptığı heykeller gibi Herkül."