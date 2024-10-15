PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Nilperi Şahinkaya'dan ilk açıklama geldi: Önemli olan herekse yakışan şekilde bitmesi

Son dönemde oyunculuğundan çok aşk hayatıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya, ilişkisiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Eski sevgilisi Emre Yusufi'ye 'Herkül' diyen Şahinkaya, biten birlikteliği ilgili rol aldığı "Gelin Takımı" filminin galasında konuştu.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ekim 2024
Nilperi Şahinkaya’dan ilk açıklama geldi: Önemli olan herekse yakışan şekilde bitmesi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son dönemde oyunculuğundan çok aşk hayatıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya, ilişkisiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Eski sevgilisi Emre Yusufi'ye 'Herkül' diyen Şahinkaya, biten birlikteliği ilgili rol aldığı "Gelin Takımı" filminin galasında konuştu. Şahinkaya, "Bazı ilişkilerin ömrü oluyor. Önemli olan herkese yakışan şekilde bitmesi" ifadelerini kullandı.

FARKLI DÜŞÜNÜYORLAR!

Emre Yusufi ise Nilperi Şahinkaya ile ilişkisi hakkında birkaç gün önce, "Şu an işlerimize odaklanıyoruz" şeklinde yorum yapmıştı. Gazetecilerin, "Ara verdiniz yani?" sorusuna Yusufi, kısaca "Yani" cevabını vermişti. Şahinkaya'nın ise "Bazı ilişkilerin ömrü oluyor" demesi ilişkilerinin sona ermesi hakkında farklı düşündüklerini gözler önüne serdi.

"HEYBETLİ ERKEK" BENZETMESİ!

Nilperi Şahinkaya bir röportajında Emre Yusufi'den bahsederken şu sözleri söylemişti: "

Emre'yi yolda görseler apışıp kalırlar. Ben heybetli erkek seviyorum. Erkek olduğu belli olsun. Emre de tıpkı yaptığı heykeller gibi Herkül."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Joseph’in yapmadığını Yusuf yaptı! ABD’de 5 milyon ton et imha edildi… Domuzdan pişkin köfteci trollere yedirdi
Savunma Sanayi Destekleme Fonu’nda görüşmeler ertelendi!
Hepsi hileli... Sabri Akın vatandaşın sağlığıyla oynadı: İşte o zeytinyağı markaları!
Rojin Kabaiş öldürüldü mü? Cansız bedenini bulan kişi A Haber’e konuştu: Ayakları simsiyahtı | Dikkat çeken elbise detayı
Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu’ndan acı haber! Pankreas kanseriyle mücadele ediyordu
Başkan Erdoğan Ankara’daki taksi durağını ziyaret etti
Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iadesine ilişkin davada flaş gelişme: Tutukluluğuna devam kararı
Koç Üniversitesi’nde terör propagandası: PKK sloganları atıldı!
Balkanların FETÖ’sü Baba Mondi’den soykırımcı İsrail’e açık destek: Ben onların kardeşiyim
Başkan Erdoğan’dan İsrail’e devlet diyemem çıkışı: Ülkemize uzanan tehdidi görüyoruz
CANLI | Pentagon duyurdu: THAAD Tel Aviv’e ulaştı! Hizbullah’tan savaş ilanı
Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur Halil’in babası o günü anlattı: Adını daha önce hiç duymamıştık
Talabani’den küstah sözler! Türkiye’ye ’işgalci’ deyip PKK/YPG’ye Kardeşlerim dedi... Barzaniler ile Kandil’i masaya oturtma planı çöktü
Esra Erol’u ölümle tehdide gözaltı! Mustafa Çabuk’un sapkın müridi Hasan D. kıskıvrak yakalandı
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den yağış uyarısı! O güne dikkat 7 derece düşecek | İstanbul dikkat!
SON DAKİKA