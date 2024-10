Ünlü popçu Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo, çok sayıda ilaç içerek intihara kalkıştı. Genç kadın, hemen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Can Bonomo, "Ailemiz son günlerde zor bir süreçten geçiyor. Ablam erken müdahale sayesinde şu an stabil durumda ve uzun bir iyileşme sürecine girdi" ifadelerini kullandı.

