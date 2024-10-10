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Okan Buruk ve Nihan Akkuş barıştı: Yeniden evlenecekler mi?

Okan Buruk ile Nihan Akkuş, boşansalar da bir kez daha ayrılmayacaklarının görüntüsünü verdi. Buruk ve Akkuş, tekrar evlenecekleri yönündeki söylentilere;"her zaman beraberiz" cevabını verdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024
Okan Buruk ve Nihan Akkuş barıştı: Yeniden evlenecekler mi?

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Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile moda tasarımcısı Nihan Akkuş, 2007'de evlendi. 2009'da Ali Yiğit adını verdikleri oğulları dünyaya gelen Buruk ile Akkuş, Şubat 2024'te boşandı. Nihan Buruk, yaşamını iki yıldır Paris'te sürdürürken Okan Buruk, Galatasaray ile yaşadığı şampiyonluklarla başarılı bir kariyer yaptı. Buruk'un birkaç ay önce adı Hadise ile anılsa da birlikte görüntülenmediler, taraflar bu konuda doğrulama veya yalanlamada da bulunmadı.

İLK KEZ GÖRÜŞTÜLER!
Okan Buruk ile Nihan Akkuş, boşandıktan sonra ilk kez önceki gün bir araya gelerek oğulları Ali Yiğit'in de olduğu bir akşam yemeği yedi. Bebek'teki yemek buluşmasında keyiflerinin bir hayli yerinde olduğu görülen Okan Buruk ile Nihan Akkuş, "Barıştınız mı? Yeniden bir birliktelik olacak mı? Tekrar evleneceğiniz söyleniyor. Neler söyleyeceksiniz?' sorusuna verdikleri, "Biz her zaman beraberiz. Her zaman birlikteyiz'' yanıtını verdiler.

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