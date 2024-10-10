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sitem ettiler: Katiller! Sibel Can, Hande Erçel, Çağla Şıkel...

Amor Garibovic’in düzenlediği defile, önceki akşam Beyoğlu’ndaki Venedik Sarayı’nda gerçekleşti. Geceye birbirinden ünlü isimler katılarak podyumda yürürken, son dönemde yaşanan kadın cinayetlerine de hep birlikte sitem ettiler.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 07:04
sitem ettiler: Katiller! Sibel Can, Hande Erçel, Çağla Şıkel...

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Ünlü isimler Amor Garibovic'in düzenlediği defilede kadın cinayetlerine ateş püskürdü!

Aybüke Pusat. (TAKVİM GAZETESİ)Aybüke Pusat. (TAKVİM GAZETESİ)

"ÇOK DUYGUSALIM"
Aybüke Pusat, "Moralimizi düzeltmek için böyle işlere katılıyoruz, yaşananları aklımızdan çıkarmaya çalışıyoruz. Ben bu konuyla ilgili çok duygusalım. Konuşmak istemiyorum, sosyal medyada paylaşımlarımı yapıyorum" diyerek sitem etti.

Çağla Şıkel. (TAKVİM GAZETESİ)Çağla Şıkel. (TAKVİM GAZETESİ)

"GÜCÜ YETMEDİĞİNE SALDIRMAZ"
Çağla Şıkel, "Her şeyden önce buna yeltenmemeli erkekler. Bir kadın olarak bunları söylerken bir erkeğin de bu konuyla ilgili neler düşündüğünü hep merak etmişimdir. Bir erkeğin bir erkeğe böyle davrandığını görmedik. Gücü yetmediğine saldırmaz çünkü… Neyin şiddeti neyin öfkesi? Toplumsal olarak çökmüş vaziyetteyiz. Kadınlar olarak birbirimize sarılıp daha çok kenetlenmeli..." dedi.

Hande Erçel. (TAKVİM GAZETESİ)Hande Erçel. (TAKVİM GAZETESİ)

KATİLLER!
Cinayetler hakkında konuşan Hande Erçel, "Şu an klavyesinin başında oturmuş bizi hedef haline koyan bir kitle var. Birçok kadın oyuncu arkadaşım için de aynı şey geçerli. Bu sapıklar, bu katiller olması gereken yerde değillerse caydırıcı yaptırımlar ve cezalar verilmiyor demektir. Ben de sokakta yürümekten korkuyorum" dedi.

Sibel Can. (TAKVİM GAZETESİ)Sibel Can. (TAKVİM GAZETESİ)

ÇOK ACI!
Sibel Can, "Çok acı! Artık televizyon açmak istemiyorum. Adalet gerçekten yerini bulmalı. Doğruyu söylemek gerekirse kendi adıma ben güvendeyim. Ama benim dışımda hiç kimse güvende değil. Bir kadın olarak çok kötü duygular... Adalet yerini bulmalı!" dedi.

Sıla. (TAKVİM GAZETESİ)Sıla. (TAKVİM GAZETESİ)

"ARKAMA BAKARAK YÜRÜDÜM"
Sıla, "Çok büyük acılar bunlar. Geçen akşam toplantım vardı. Gece saatlerinde evime ulaşabilmek için biraz yol yürümek zorundaydım. O eski korkusuzluğumuz kalmadı. Ardıma bakarak yürümek zorunda hissettim kendimi. Bu hiçbirimiz için motivasyon değildir" şeklinde konuştu.

Cemre Baysel. (TAKVİM GAZETESİ)Cemre Baysel. (TAKVİM GAZETESİ)

BUNLAR ORGANİZEYMİŞ
Cemre Baysel, "Bu son haftada inanılmaz siteler öğrendim. İnsanlar acayip işler peşindelermiş. Kızlarımızı, çocuklarımızı kullanıyorlar. Hep vardı kediye, köpeğe, bebeğe, yaşlıya... Bu kadar organize olduğunu ben düşünmüyordum. Büyük yaptırımlar olmalı! Kendimi güvende hissetmiyorum. Buradan çıkınca başıma ne gelecek bilemiyorsun. Bu ülkede samuray kılıcı ile katledilen bir kadın vardı" ifadelerini kullandı.



TASARIMLARINI KONUŞTURDU
Bugüne kadar tasarımlarıyla pek çok ünlü ismi giydiren Amor Gariboviç, merakla beklenen "Phoenix Bloom" adlı yeni couture koleksiyonunu, görkemli bir defile ile moda severlerin beğenisine sundu.

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