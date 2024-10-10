Ünlü isimler Amor Garibovic'in düzenlediği defilede kadın cinayetlerine ateş püskürdü!
Ünlü isimler Amor Garibovic'in düzenlediği defilede kadın cinayetlerine ateş püskürdü!
"ÇOK DUYGUSALIM"
Aybüke Pusat, "Moralimizi düzeltmek için böyle işlere katılıyoruz, yaşananları aklımızdan çıkarmaya çalışıyoruz. Ben bu konuyla ilgili çok duygusalım. Konuşmak istemiyorum, sosyal medyada paylaşımlarımı yapıyorum" diyerek sitem etti.
"GÜCÜ YETMEDİĞİNE SALDIRMAZ"
Çağla Şıkel, "Her şeyden önce buna yeltenmemeli erkekler. Bir kadın olarak bunları söylerken bir erkeğin de bu konuyla ilgili neler düşündüğünü hep merak etmişimdir. Bir erkeğin bir erkeğe böyle davrandığını görmedik. Gücü yetmediğine saldırmaz çünkü… Neyin şiddeti neyin öfkesi? Toplumsal olarak çökmüş vaziyetteyiz. Kadınlar olarak birbirimize sarılıp daha çok kenetlenmeli..." dedi.
KATİLLER!
Cinayetler hakkında konuşan Hande Erçel, "Şu an klavyesinin başında oturmuş bizi hedef haline koyan bir kitle var. Birçok kadın oyuncu arkadaşım için de aynı şey geçerli. Bu sapıklar, bu katiller olması gereken yerde değillerse caydırıcı yaptırımlar ve cezalar verilmiyor demektir. Ben de sokakta yürümekten korkuyorum" dedi.
ÇOK ACI!
Sibel Can, "Çok acı! Artık televizyon açmak istemiyorum. Adalet gerçekten yerini bulmalı. Doğruyu söylemek gerekirse kendi adıma ben güvendeyim. Ama benim dışımda hiç kimse güvende değil. Bir kadın olarak çok kötü duygular... Adalet yerini bulmalı!" dedi.
"ARKAMA BAKARAK YÜRÜDÜM"
Sıla, "Çok büyük acılar bunlar. Geçen akşam toplantım vardı. Gece saatlerinde evime ulaşabilmek için biraz yol yürümek zorundaydım. O eski korkusuzluğumuz kalmadı. Ardıma bakarak yürümek zorunda hissettim kendimi. Bu hiçbirimiz için motivasyon değildir" şeklinde konuştu.
BUNLAR ORGANİZEYMİŞ
Cemre Baysel, "Bu son haftada inanılmaz siteler öğrendim. İnsanlar acayip işler peşindelermiş. Kızlarımızı, çocuklarımızı kullanıyorlar. Hep vardı kediye, köpeğe, bebeğe, yaşlıya... Bu kadar organize olduğunu ben düşünmüyordum. Büyük yaptırımlar olmalı! Kendimi güvende hissetmiyorum. Buradan çıkınca başıma ne gelecek bilemiyorsun. Bu ülkede samuray kılıcı ile katledilen bir kadın vardı" ifadelerini kullandı.
TASARIMLARINI KONUŞTURDU
Bugüne kadar tasarımlarıyla pek çok ünlü ismi giydiren Amor Gariboviç, merakla beklenen "Phoenix Bloom" adlı yeni couture koleksiyonunu, görkemli bir defile ile moda severlerin beğenisine sundu.