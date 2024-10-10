Hande Erçel. (TAKVİM GAZETESİ)



KATİLLER!

Cinayetler hakkında konuşan Hande Erçel, "Şu an klavyesinin başında oturmuş bizi hedef haline koyan bir kitle var. Birçok kadın oyuncu arkadaşım için de aynı şey geçerli. Bu sapıklar, bu katiller olması gereken yerde değillerse caydırıcı yaptırımlar ve cezalar verilmiyor demektir. Ben de sokakta yürümekten korkuyorum" dedi.

Sibel Can. (TAKVİM GAZETESİ) ÇOK ACI!

Sibel Can, "Çok acı! Artık televizyon açmak istemiyorum. Adalet gerçekten yerini bulmalı. Doğruyu söylemek gerekirse kendi adıma ben güvendeyim. Ama benim dışımda hiç kimse güvende değil. Bir kadın olarak çok kötü duygular... Adalet yerini bulmalı!" dedi.

Sıla. (TAKVİM GAZETESİ) "ARKAMA BAKARAK YÜRÜDÜM"

Sıla, "Çok büyük acılar bunlar. Geçen akşam toplantım vardı. Gece saatlerinde evime ulaşabilmek için biraz yol yürümek zorundaydım. O eski korkusuzluğumuz kalmadı. Ardıma bakarak yürümek zorunda hissettim kendimi. Bu hiçbirimiz için motivasyon değildir" şeklinde konuştu.

Cemre Baysel. (TAKVİM GAZETESİ) BUNLAR ORGANİZEYMİŞ

Cemre Baysel, "Bu son haftada inanılmaz siteler öğrendim. İnsanlar acayip işler peşindelermiş. Kızlarımızı, çocuklarımızı kullanıyorlar. Hep vardı kediye, köpeğe, bebeğe, yaşlıya... Bu kadar organize olduğunu ben düşünmüyordum. Büyük yaptırımlar olmalı! Kendimi güvende hissetmiyorum. Buradan çıkınca başıma ne gelecek bilemiyorsun. Bu ülkede samuray kılıcı ile katledilen bir kadın vardı" ifadelerini kullandı.





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