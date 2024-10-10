Ece Sükan: Kin tutan ve hatırlayan biri değilim

Ece Sükan, önceki gün bir davete katıldı. Gazetecilerle sohbet eden Sükan, "Sektöre başladığınızda ne gibi zorluklar yaşadınız?" sorusuna, "Birkaç işi bir arada götürüyordum. Televizyon, dergicilik, modellik ve dizilerde oynuyordum. Bir ara yurt dışına gittim. Kendimi geliştirmeyi öncelik aldım. Bu da güzel kazanımlar ve açılımlar sağladı. Hayal kırıklığına uğruyorsun ve kıyaslamaya giriyorsun. Kendinin başarılı olmadığını yargılıyorsun. Herkesin kariyer yolculuğunda başına gelen şeyler. Her düşüşte bir şey öğreniyorsunuz. Sonunda bunlar size zenginlik olarak başarıya götürüyor" yanıtını verdi.

ENGELLEDİLER!

Sükan, "Bu süreçte sizi engelleyen oldu mu?" sorusuna, "Olmuştur mutlaka... Kin tutan ve hatırlayan biri değilim. Her ilişkiye güven duygusuyla başladım. Olumlu tarafını görmeye çalışıyorum. Herkes bana destek oldu ve anlayışlıydı. Kötü bir anım yok" diye cevap verdi.