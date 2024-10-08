PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Ayakçı filminin çekimleri İstanbul'da başladı

Kahkaha ve maceranın iç içe geçtiği, 2024'ün son komedi filmi olmaya hazırlanan "Ayakçı"nın çekimleri İstanbul'da başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024
Ayakçı filminin çekimleri İstanbul’da başladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kahkaha ve maceranın iç içe geçtiği, 2024'ün son komedi filmi olmaya hazırlanan "Ayakçı"nın çekimleri İstanbul'da başladı. "Hep Yek" serisiyle büyük başarı yakalayan Gökhan Yıkılkan ve Ulaş İnan Torun, "Ayakçı"da bir kez daha buluştu. Ayakçı, bir milyoncu açma hayali kuran kargocu Hayri'nin, tesadüfler sonucu eline geçen yasa dışı bir paketi teslim etmek için içine girdiği eğlence ve macera dolu yolculuğu konu alıyor.

Filmde, Gökhan Yıkılkan kargocu Hayri'yi, Ulaş İnan Torun ise yetiştirme yurdunda büyümüş, üniversite mezunu Serkan karakterini canlandırıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Lübnan’da en zor gün! İsrail, Beyrut’a ölüm yağdırdı | Kara saldırısı hazırlığı | İran’dan Kaani hakkında ilk açıklama
Aylık farkına katsayı çözümü: Çalışanlar ne aşamada? Hangi formüller gündemde?
Katil Timur Cihantimur’un 112 ses kayıtları ortaya çıktı: Adam ölüyor, hayatım bitti
The Evidence
İş kurana 400 bin TL! Neler destekleniyor? Hibe için hangi şartlar gerekiyor?
Katil Semih Çelik’in annesinden kan donduran iddia: Görüşmeyi hiç kesmediler | Buluşma noktası surlar
Dini ve milli değerlere hakaret eden Deha Tuzcu’nun dosyasını açtık: Çocuk tacizi, kredi kartı dolandırıcılığı | Skandal C7K marşı ortaya çıktı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan önemli açıklamalar! İyi hal indirimi tartışılmalı
Türk Telekom
Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti MYK toplandı! Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Elektrik ve doğal gaza 3 ay zam yapılmayacak
Saplantılı aşığımdan beni kurtarın yoksa öldürecek | Esra Erol’da Pınar’ın iddiaları şoke etti: Tehdit, şantaj...
Başkan Erdoğan’dan 7 Ekim mesajı: İsrail 1 yıldır uyguladığı soykırımın bedelini er ya da geç ödeyecektir
Ünlü pidecide domuz eti şoku! Arifoğlu Baharat’ta boya... İşte isim isim taklit ve tağşiş yapan gıda teröristi firmalar
Futbol dünyası ikiye bölündü! Icardi’nin Alanya maçından çıkıp tatile gitmesi yeni bir polemik başlattı
SON DAKİKA