Ayakçı filminin çekimleri İstanbul’da başladı

Kahkaha ve maceranın iç içe geçtiği, 2024'ün son komedi filmi olmaya hazırlanan "Ayakçı"nın çekimleri İstanbul'da başladı. "Hep Yek" serisiyle büyük başarı yakalayan Gökhan Yıkılkan ve Ulaş İnan Torun, "Ayakçı"da bir kez daha buluştu. Ayakçı, bir milyoncu açma hayali kuran kargocu Hayri'nin, tesadüfler sonucu eline geçen yasa dışı bir paketi teslim etmek için içine girdiği eğlence ve macera dolu yolculuğu konu alıyor.

Filmde, Gökhan Yıkılkan kargocu Hayri'yi, Ulaş İnan Torun ise yetiştirme yurdunda büyümüş, üniversite mezunu Serkan karakterini canlandırıyor.