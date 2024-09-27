Neslihan Atagül New York Times Meydanı’nda

Neslihan Atagül Doğulu sınırları aştı. Yüzü, ABD'de, New York Times Meydanı'ndaki Nasdaq Kulesi'ne yansıtıldı. Atagül, kadınların küresel nesneleştirme kültürüne meydan okuma misyonu taşıyan "I AM" kampanyasında yer alan tek Türk oyuncu oldu. Kâr amacı gütmeyen We Do It Together prodüksiyon şirketi tarafından hayata geçirilen kampanya, kadınların medya ve toplumda nasıl algılandığına yönelik farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Neslihan Atagül Doğulu'nun yanı sıra, kampanyada Diane Warren, Catherine Hardwicke ve Chiara Tilesi gibi dünyaca ünlü isimler de yer alıyor.

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