İş insanı Mark Başoğlu ile evlenen Sima Tarkan’ın gelinliğinin fiyatı şoke etti

Türkiye'nin zenginleri soluğu Venedik'te aldı. Çünkü masal gibi bir düğün vardı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki evlerinde nikah kıyan Sima Tarkan ve iş insanı Mark Başoğlu, İtalya'nın Venedik kentinde düğün yaptı. Çift, sosyetik dostları için San Clemente Palace Kempinski Venice adlı dünyaca ünlü oteli kapattı. İlk gün İtalyan eğlencesi yapıldı. Davetiyeler, nedime kitleri, renkler, masalar ve her bir detay temaya uygun olmanın yanı sıra şıklıklarıyla parmak ısırttı! Çift ikinci akşam ise masal gibi bir düğün yaptı. Tarkan Nicole Felicia Couture gelinliği ile herkesi hayran bıraktı. Gelinliğin fiyatının ise yaklaşık 20 bin sterlin yani 1 milyon TL olduğu vurgulandı. Sima Tarkan ve Mark Başoğlu'nun mutlu gününe Arzu Sabancı, Ömer Sabancı, Hacı Sabancı, Nazlı Sabancı, Hakan Sabancı, Hande Erçel, Kerim Sabancı, Kerem Kamışlı, Dila Tarkan, Sibil Çetinkaya, Rachel Araz Kirespi, Sami Kirespi, Allan Hakko, Selin Yağcıoğlu, Mert Ayaydın, Fethi Kamışlı gibi sosyetik isimler katıldı.

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