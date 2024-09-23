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Aşk yok iş var

Naz Elmas yakında başlayacak dizi setinde kullanmak için ayakkabı bakmaya geldiği Nişantaşı'nda görüntülendi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 23 Eylül 2024
Aşk yok iş var

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Naz Elmas yakında başlayacak dizi setinde kullanmak için ayakkabı bakmaya geldiği Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir mağazaya girerek yaklaşık yarım saat farklı modelleri inceleyen oyuncu kimi zaman ayakkabıları giyinmekte zorluk çekti. Bu anlarda satış görevlileri yardım etti. Sette kullanmak için bir çift ayakkabı aldığını söyleyen Elmas, özel hayatıyla ilgili sorular karşısında sessiz kaldı. Erol Özmandıracı ile sona eren evliliği hakkında konuşmaktan kaçındı. Üç yıl evli kaldığı işadamından geçen yıl anlaşmalı olarak boşanan Naz Elmas, "Hayatımda şimdilik işim var, aşka yer yok" dedi.

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