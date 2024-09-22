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New York’tan İstanbul’a ziyaret

Dünyanın en büyük ve en prestijli müzelerinden biri olan New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin (The Met) çalışmalarına yön veren etkili isimlerden oluşan üst yönetim ekibi, Yıldız Holding sanat koleksiyonunda yer alan eserleri yerinde incelemek amacıyla Yıldız Holding'in Çamlıca'daki kampüsünü ziyaret etti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 22 Eylül 2024
New York’tan İstanbul’a ziyaret

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Dünyanın en büyük ve en prestijli müzelerinden biri olan New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin (The Met) çalışmalarına yön veren etkili isimlerden oluşan üst yönetim ekibi, Yıldız Holding sanat koleksiyonunda yer alan eserleri yerinde incelemek amacıyla Yıldız Holding'in Çamlıca'daki kampüsünü ziyaret etti. Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in ev sahipliği yaptığı buluşmada Metropolitan Sanat Müzesi yetkililerine Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ve pladis CEO'su Salman Amin de eşlik etti.

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