Serkan Keskin ve Meriç Aral’ın düğünde Şampiyonlar Ligi kadrosu bir araya geldi: Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer, Alina Boz-Umut Evirgen...

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Başak Dizer "İnşallah mutlu olurlar, çoğalarak devam ederler." derken gazetecilerin tarzı ile ilgili iltifatlarına "Çok teşekkür ederim" diyerek cevap verdi. Kıvanç Tatlıtuğ ise gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirerek hızlıca içeri girdi.





Eşi Hazal Kaya ile nikaha gelen Ali Atay "Ben çok duygulandım, beklemiyordum, benim için çok sürpriz oldu. Öz kardeşim evleniyor gibi hissediyorum" şeklinde konuştu.





Özge Özpirinçci "Çok istiyorlardı evlenmeyi, biz de dört gözle bekliyorduk" diyerek heyecanını dile getirdi.





Eşi Alina Boz'la düğüne katılan Umut Evirgen, "Oğlan bizim kız bizim, kendi düğünüm kadar heyecanlandım" dedi.





Birkan Sokullu, "Çok sevdiğimiz iki yakın dostumuz evleniyor, geldiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Dostlarımız bizim de evlenmemizi istiyor, onların bu güzel dileklerini paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN