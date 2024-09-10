ATV'nin yeni dizisi "Bir Gece Masalı" ikinci bölümüyle ekranlara geliyor!

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" ikinci bölümüyle ekranlara geliyor.

Dizinin ikinci bölüm konusu kısaca şöyle; Mahir'in Şehrazad'ın aslında Kürşat Kilimci'nin kızı Canfeza olduğunu öğrenmesi onu zor bir duruma sokar. Bir plan yapmaya mecburdur. Bir yanda babasına verdiği söz ve yapacağı operasyon, öte yanda ilk görüşte âşık olduğu bir masal prensesi.

ÇIKMAZA GİRİYOR!

Kusursuz bir plan kurduğunu düşünen Mahir'i, Canfeza'nın Selim'le oynadığı bir kumar çıkmaza sokar. Mahir ya intikamından ya da Canfeza'dan fedakârlık edecektir. O da seçimini yapar.