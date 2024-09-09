Ünlü sanatçı Coşkun Sabah hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı!

Ünlü sanatçı Coşkun Sabah önceki akşam Ataşehir "Bi Cunda Masalı" Restaurant'ın açılış gecesinde sahne aldı. Şef Eshabil Yaşar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa Banu Zorlu, Buse Narcı, Real Çağla, Nevzat Ak gibi tanınmış isimler katıldı. Açılışta ise adeta izdiham yaşandı.



AYAĞIM UĞURLUDUR!

Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan usta sanatçı Coşkun Sabah, gördüğü ilgiden mutlu olduğunu belirtti. Sabah, "Yeni bir mekan, bizler de hayırlı olsun diyoruz. Bu gece şarkılarımızla sevenlerimize eşlik edeceğiz. Ayağım uğurludur" diye konuştu.

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