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Bir Gece Masalı’nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun dizideki at binme sahneleriyle göz doldurdu

atv ekranlarının yeni dizisi Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sına hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, dizideki at binme sahneleriyle dikkatleri çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 09 Eylül 2024
Bir Gece Masalı’nın yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun dizideki at binme sahneleriyle göz doldurdu

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İlk bölümüyle milyonları ekrana kilitleyen Bir Gece Masalı'nın başarılı oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun'un dizideki at binme sahneleri çok beğenildi. Daha öncede at binen güzel yıldız, Bir Gece Masalı'ndaki sahneleri için profesyonel ders aldı.

Atları çok sevdiğini ve Enopi adlı eski yarış atı ile de çok iyi anlaştıklarını belirten oyuncu bu deneyimini şöyle aktardı: Çekimlerden bir süre önce kendimi de bu konuda geliştirmek adına ders almaya başladım. Daha önce de bindiğim için yabancılık çekmedim. Enopi zaten çok sakin ve uyumlu bir at. Kolayca alıştık birbirimize ve çekimlerden de çok keyif aldık."

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