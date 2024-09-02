Reyhan Karaca yeni şarkısını yayınladı: "Türkiye'nin Monica Bellucci'si benim"

Reyhan Karaca, söz ve müziği Mustafa Arapoğlu imzalı 'Sen Yaktın' isimli yeni şarkısını yayınladı. Karaca, "Uzun süredir üzerinde çalıştığım bir şarkı oldu. Tarz olarak kendimi yansıttığımı düşünüyorum. Tarz demişken, bana hep Monica Bellucci'ye çok benziyorsun diyorlar. Benziyor muyuz bilmiyorum ama hayat felsefemiz aynı. Monica'nın da dediği gibi '20 yaşında güzel olmak doğaldır. Ama 40 yaşından sonra güzel kalabilmek sizin hayat tarzınızı gösterir' Belkide Türkiye'nin Monica Bellucci'si de benimdir" dedi.

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